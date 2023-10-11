Çapraz nakille biri ölümden döndü diğeri diyalizden kurtuldu DİYARBAKIR´dakan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarından böbrek nakli yapılamayan ve 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Aydın (51) ile 2 aydır diyaliz tedavisi gören Türkiye Kılıç (60), eşlerinin yaptığı çapraz böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu. Nakli gerçekleştiren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi´nden Genel Cerrahi Doç. Dr. Nurettin Ay, "Bir hasta diyalizden diğer hasta hem diyalizden hem hayati tehlikeden kurtuldu" dedi.

DİYARBAKIR´dakan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarından böbrek nakli yapılamayan ve 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Aydın (51) ile 2 aydır diyaliz tedavisi gören Türkiye Kılıç (60), eşlerinin yaptığı çapraz böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu. Nakli gerçekleştiren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi´nden Genel Cerrahi Doç. Dr. Nurettin Ay, "Bir hasta diyalizden diğer hasta hem diyalizden hem hayati tehlikeden kurtuldu" dedi.

Diyarbakır´da yaşayan ve 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Aydın için tüm tedavi yolları tükendi. Organ naklinden başka çaresi olmayan Aydın´a kan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarından nakil yapılamadı. 2 aydır diyaliz tedavisi gören Türkiye Kılıç´a da, kan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarından böbrek nakli yapılamadı. Aydın ve Kılıç, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi´ne başvurarak nakil için sıraya girdi. Yapılan tetkiklerin ardından Kılıç´ın ve Aydın´ın eşlerinin çapraz nakille organ verebilecekleri belirlendi. Yapılan görüşmede eşler böbrekleri takas etmeyi kabul etti. Kılıç´ın eşi Şakir Kılıç (59) 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Aydın´a böbreğini verirken, Aydın´ın eşi Ayfer Aydın (47) ise Türkiye Kılıç´a böbreğini verdi. Yapılan başarılı naklin ardından, tüm tedavi yolları tükenen Mehmet Aydın ölümden dönerken, Türkiye Kılıç da diyalizden kurtuldu.

`BU KONUDA BİRÇOK İNSANA GÖREV DÜŞÜYOR´

2 hastanın da naklini gerçekleştiren ekibin başındaki Doç. Dr. Nurettin Ay, çapraz nakil ile ilgili bilgi vererek, "Alıcı ve vericinin kendi aralarında kan uyuşmazlığı olan durumlarda biz takas usulüyle yani başka bir kan uyumsuz hastadan başka bir kan uyumsuz hastaya takas usulüyle böbrekleri değiştirerek nakil yaptık. Bu nakil de böyle yapıldı. Bu sadece bizim klinikte değil tüm Türkiye´de yapılan bir uygulamadır. Nakil yaptığımız hastalardan bir tanesi tüm diyaliz yolları tükenmiş ve başka bir vericisi olmayan bir hastaydı. Bu nedenle biraz daha özellikli bir durumdu. Bir vericimiz de ise kan durumları uyumsuz olduğu için takas söz konusu oldu. İki hasta diyalizden hatta bir hasta hayati tehlikeden kurtuldu. Hastaların sağlık durumları iyi. Bugün taburcu olmalarını dahi planladık. Yakın takiple hastaları kontrol edeceğiz. Böbrek nakli için çağrıda bulunuyorum; sadece bölgemizde bize kayıtlı, böbrek nakli bekleyen 500 hasta var. Öncelikle kan grubu uyumsuz olan, vericisi bulunan fakat kan grubu uyumsuzluğundan dolayı nakil yapılamayan hastalar çapraz için kliniğimize başvurabilirler. Bu konuda birçok insana görev düşüyor. Özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin akrabalarına iş düşüyor. Çünkü bunların bağışlanmaları lazım. Bağışlanmadığı sürece nakil bekleyenler hayatlarını kaybediyor" diye konuştu.

`KANATLARIM OLSAYDI BELKİ UÇARDIM´

Nakil haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Aydın, "8 yıldır diyaliz hastasıydım. 8´inci yılda Allah bu arkadaşları bize nasip etti ve bulduk. Hiç tanımadığımız kişilerle akraba olduk, böbrek nakli olduk. Şu an çok iyi gidiyor. Böbreklerimizin de durumu iyi. Bu haberi alınca çok mutlu oldum. Kanatlarım olsaydı belki uçardım. Allah´a çok şükür denk geldiler. Benim diyaliz tedavim zaten bitmişti. Son haftamdı ve şükürler olsun ki bulduk" ifadelerini kullandı.

Böbreğini Mehmet Aydın´a veren Şakir Kılıç da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben böbreğimi karşı tarafa verdim. Karşı taraf da benim eşime böbreğini verdi. Bizim kanlarımız uyuşmuyordu. Uyuşmadığından dolayı çapraz yapmak zorunda kaldık. Başarılı olduğu için de çok mutlu olduk. Karşı tarafla konuştuk kabul ettiler. Devletimize, doktorlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kılıç ise durumunun çok iyi olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.