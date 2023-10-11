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        Diyarbakır'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

        DİYARBAKIR'da Filistinlilere destekamacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenlediği ve bin kişinin toplandığı Dağkapı Meydanı´nda gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:42 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:45
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        Diyarbakır'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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        DİYARBAKIR'da Filistinlilere destekamacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenlediği ve bin kişinin toplandığı Dağkapı Meydanı´nda gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. 

        Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı´nda Filistinlilere destek için Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından gıyabi cenaze namazı programı yapıldı. Filistinliler için dua edilen programda saldırılarda hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık bin kişinin toplandığı alanda polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı. 

        'BAŞTA DİYARBAKIR OLMAK ÜZERE TÜM ÜLKEDE FESTİVALLER İPTAL EDİLMELİDİR'

        Okunan duaların ardından HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Müslümanların adetinde, bir yerinde yas varsa orada eğlence ve festivalin olmadığını kaydetti. Turgut, "Oturulur yas tutulur. Şu an madem bir savaş hali var. Bu savaş Müslüman ve Yahudilerin savaşıdır. Biz savaşmıyorsak bile Müslümanların taziyesini tutalım. Buradan sesleniyoruz. Şu an Gazze´de binlerce şehidimiz var. Bir çıkar yol bulunmasa sayı katbekat artacak. Başta Diyarbakır olmak üzere tüm ülkede festivaller iptal edilmelidir" diye konuştu.

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