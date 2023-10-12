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        Diyarbakır'da, 603 kilo esrar ile 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ınLice ilçesi kırsalında, Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş Operasyonu'nda 603 kilo esrar, 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:15
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        Diyarbakır'da, 603 kilo esrar ile 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'ınLice ilçesi kırsalında, Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş Operasyonu'nda 603 kilo esrar, 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Serin ve Çağdaş mahalleleri kırsalında gerçekleştirilen, Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş Operasyonu tamamlandı. Operasyonda, 603 kilo esrar, 489 bin 60 kök Hint keneviri ve 151 bin 540 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hint keneviri ve skunk bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

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