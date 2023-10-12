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        Diyarbakır´da 1 günlük eylem yasağı

        DİYARBAKIRValiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:40
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        Diyarbakır´da 1 günlük eylem yasağı
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        DİYARBAKIRValiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilik açıklamasında, "Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından eylem ve etkinlik için seçilebileceği öngörülmüş olup; açık ve kapalı alanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi operasyonları aleyhine yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17´nci ve 19´uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 12 Ekim günü saat 00.01'den, aynı gün saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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