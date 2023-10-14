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        Diyarbakır´da 637 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR´ınLice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 637 kilo esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:30
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        Diyarbakır´da 637 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR´ınLice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 637 kilo esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Kayacık ve Kutlu mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ayrı noktada 637 kilo esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular numune alınmasının ardından imha edilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2´si ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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