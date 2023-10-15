Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
DİYARBAKIR'dadepremsonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'dadepremsonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.