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        Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR'dadepremsonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:55
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        Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR'dadepremsonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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