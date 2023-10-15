Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

KÜLTÜRveTurizm Bakanlığı'nca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'nci gününe, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Sur Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde de sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 40'tan fazla noktada birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Keçi Burcu'nda da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Resim sergisinin yanı sıra gökyüzü gözlem etkinliği için atölyeler kuruldu. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de ilgi gösteriyor.

'HERKESİ GEZMEYE, GÖRMEYE DAVET EDİYORUM'

Afyonkarahisar'dan ailesi ile kent gezmeye gelen Serhat Öz, "Diyarbakır'da böyle bir etkinlik düzenlendiği için yetkililere teşekkür ediyoruz. Hem tarihimizi tanıma hem de gezme fırsatı oldu. Çocuklarla beraber çok mutluyuz. Böyle etkinliklerin daha da yayılmasını bekliyoruz. Daha önce Diyarbakır'a gelmemiştim. Gelmeden önce düşüncelerimiz çok farklıydı. Ama Diyarbakır'a geldikten sonra insanların çok temiz kalpli hatta çok zengin kalpli olduklarını gördüm. Hiç kimse ön yargıyla yaklaşmasın. Herkesi gezmeye, görmeye davet ediyorum" dedi.

'DİYARBAKIR KÜLTÜRÜ ZENGİNLEŞİYOR'

Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinden gelen İsa Kırhan ise festivale tesadüfen denk geldiklerini ifade ederek, "Diyarbakır'ı tanıtmada, Diyarbakır halkının tanıtılmasında bu tür etkinliklerin ön plana çıkmasında fayda var. Bu etkinlikler, Diyarbakır kültürünü zenginleştiriyor. Tüm bölge için bu tür etkinliklerin yapılması, dışarıdan yerli ve tabancı turistlerin gelip, bu kültürü yaşamasını isteriz" diye konuştu.