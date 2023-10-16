İçkale Müze Kompleksi'nde 'festival' yoğunluğu

DİYARBAKIR'da2'ncisi düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında 14 tescilli yapının bulunduğu İçkale Müze Kompleksi'ni, 2 günde 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü gününde de sürüyor. 22 Ekim'e kadar devam edecek festivalde, 40'tan fazla noktada, birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Keçi Burcu'nda da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde, resim sergisinin yanı sıra gökyüzü gözlem etkinliği için atölyeler kuruldu. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de ilgi gösteriyor. En çok ziyaret edilen yerlerden biri de içerisinde Amida Höyük, Aslanlı Çeşme, Saint George Kilisesi, eski cezaevi, valilik konağı ve adliye binasının da bulunduğu 14 tescilli yapının bulunduğu İçkale Müze Kompleksi oldu. 2 günde 5 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği İçkale Müze Kompleksi içerisinde ayrıca 'Bir Hayalin İnşası' adlı dijital sergi ile Nermin Ülker'in 'Kırmızı Ev', Mert Ege Köse'nin 'Her Şeyin Yarısı', Hakan Bilal Karakaya'nın 'Kanatlı atı' ve Süleyman Saim Tercan'ın 'At Portresi' isimli çalışmaları yer alıyor.

'BİZİM İÇİN TATMİN EDİCİ'

Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "İlk 2 gün itibarıyla 5 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu sayı, bizim için tatmin edici, memnuniyet verici. Sur Kültür Yolu Festivali, birçok noktada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu ayakların en önemlisi de Diyarbakır Müzesi. Müzemizde de 'Bir Hayalin İnşası' ve 'El Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri' sergileri ziyaretçilerini bekliyor. Aynı zamanda 4 tane önemli heykel de alanda teşhir ediliyor. Müze, 9 gün boyunca ücretsiz, akşam saat 9'a kadar da açık olacak. Ücretsiz bir şekilde herkes ziyaret edebilecek. Tüm ziyaretçilerimizi, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.