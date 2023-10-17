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        Diyarbakır´da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1´i ağır, 5 yaralı

        DİYARBAKIR´daoyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada 1´i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:45
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        Diyarbakır´da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1´i ağır, 5 yaralı
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        DİYARBAKIR´daoyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada 1´i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Oyun merkezinde tartışan çocuklardan biri, işletmeci R.D. ve B.D. tarafından dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine çocuk, eve gidip, ailesine haber verdi. Oyun merkezine gelen çocuğun yakınları ile işletmeci R.D. ve B.D. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada A.Ç., M.Ç., Y.Ç. ile işletmeci R.D. ve B.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan R.D., M.Ç. ve Y.Ç. ile bıçak ve darp sonucu yaralanan B.D. ve A.Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Olayda yaralanan kişinin yerde hareketsiz yattığı ve vatandaşların toplandığı anlar, yandaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaralı kişilerin yere düşmesi ve vatandaşların bağrışmaları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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