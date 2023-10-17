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        Diyarbakır´da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:40
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        Diyarbakır´da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
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        KALDIRILDIĞIHASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Diyarbakır'da oyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralanan Renas Daşlık (25), kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Daşlık'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilen hastanenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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