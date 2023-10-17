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        Diyarbakır'da fırında silahlı saldırı; ekmek almaya gelen genç kız ile bir personel yaralandı

        DİYARBAKIR'dabir fırına üzerindeki tabancayla giren kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu fırın çalışanı N.T. ile ekmek almaya gelen 16 yaşındaki H.K. adlı genç kız, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 21:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:40
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        Diyarbakır'da fırında silahlı saldırı; ekmek almaya gelen genç kız ile bir personel yaralandı
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        DİYARBAKIR'dabir fırına üzerindeki tabancayla giren kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu fırın çalışanı N.T. ile ekmek almaya gelen 16 yaşındaki H.K. adlı genç kız, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Aydın Arslan Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırına giren kimliği belirsiz bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Bu sırada fırında ekmek almak için bulunan H.K. ve fırın çalışanı N.T., ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan H.K., ve N.T., için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler H.K., ve N.T.'ye müdahale ettikten sonra çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede bulduğu kovanları incelemek üzere emniyete götürdü. H.K., ve N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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