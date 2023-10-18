DOĞU VE GÜNEYDOĞU´DA İSRAİL PROTESTOSU  

DOĞUveGüneydoğu´da sokaklara çıkan gruplar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Bingöl´de bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin öncülüğünde toplanan gruplar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Diyarbakır´da, Şanlıurfa yolu üzerindeki bir AVM´nin önünde toplanan binlerce kişi, sık sık tekbir getirip, `ordular aksaya´ sloganları atarak saldırıyı kınadı. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Vedat Turgut, "Katil siyonistlere karşı fiili bir adım atılana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Zulme karşı tarafsız kalmak sessiz olmak da zulümdür. Yarın saat 10.00 itibari ile burada oturacağız. Ta ki hükümet bir adım atana kadarö dedi. Eylem, yapılan duanın ardından son buldu.

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde, ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camii önünde toplanan kalabalık grup, saldırıyı kınadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, sık sık tekbir getirerek, 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Yapılan konuşmada saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu, dua edildi.

Bingöl´de Genç Caddesi´nde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İbrahim Dağılma, "Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail´in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara´da büyük bir mitingle siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye´den ses veriyoruz. `Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur´ diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayızö dedi.

Batman'da 50'yi aşkın sivil toplum kuruluşu, bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Atatürk Parkı'nda toplanan kalabalık `Kahrolsun İsrai´, `Zalimler için yaşasın cehennem´, `Hamas´a selam, direnişe devam´ sloganları atarak, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Çevrede bulunan ve yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek oldu. Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Siirt´te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan grup, sık sık tekbir getirip slogan atarak saldırıyı kınadı, Filistinliler için dua etti.