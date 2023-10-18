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        Diyarbakır'daki 'Sur Kültür Yolu Festivali´nde Ulucami'nin ön cephesinde mapping gösterisi

        DİYARBAKIR'daKültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2'nci kez düzenlenen ve 22 Ekim'e kadar sürecek Sur Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Sanatçısı Garip Ay, su yüzeyine resmettiği sinek kuşu performansını, tarihi Ulucami'nin ön cephesine mapping yöntemi ile yansıttı. Performansa, izleyenler büyük ilgi gösterdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:45
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        Diyarbakır'daki 'Sur Kültür Yolu Festivali´nde Ulucami'nin ön cephesinde mapping gösterisi
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        DİYARBAKIR'daKültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2'nci kez düzenlenen ve 22 Ekim'e kadar sürecek Sur Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Sanatçısı Garip Ay, su yüzeyine resmettiği sinek kuşu performansını, tarihi Ulucami'nin ön cephesine mapping yöntemi ile yansıttı. Performansa, izleyenler büyük ilgi gösterdi. 

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Sur Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 40'tan fazla noktada birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivalde Ebru Sanatçısı Garip Ay, su yüzeyine resmettiği sinek kuşu performansını, Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulucami'nin ön cephesine mapping yöntemi ile yansıttı. Performans, izleyenlerin beğenisini topladı.

        `DAHA ÖNCE YURT DIŞINDA YAPMIŞTIM´

        Ebru sanatçısı Garip Ay, bu yöntemi daha önce yurt dışında yaptığını belirterek, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulucami'nin dış cephesine ebru mappingledik. Yani aslında bir çeşit giydirme yaptık. Bu aynı zamanda benim için bir deneme aslında. Daha geniş kitlelerle karşılaşılması için güzel bir fırsat. Kapalı bir salondansa halka karşılaşmalarla bunu görmesi benim için de güzel bir heyecan. Buradaki ebrucu arkadaşlarla da tanışıyoruz. Daha önce bunu yurt dışında yapmıştım, şimdi burada bir çeşit evimde yapmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum" dedi.

        `ULUCAMİ'YE YANSITILMASI DAHA BİR DEĞERLİ OLDU´

        Etkinliği izlemeye Ebru sanatçısı Kadri İşler, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyleyerek, "Garip hocamız kendini kanıtlamış, yurt içi, yurt dışında sergileri olmuş bir hocamız. Onun da dediği gibi yansıtılması halkla iç içe olması, salonlardansa halkla birlikte olması daha güzel bir şey. Ulucami'ye yansıtılması daha bir değerli oldu. Bu nedenle böyle değerli hocalarımızın Diyarbakır´a gelmelerini isteriz. Onlardan bir şeyler öğrenmemiz bizler açısından da önemlidir. Bu tür etkinliklerin kentimizde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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