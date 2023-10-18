Diyarbakır'da sağanak altında Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

İSRAİL´inFilistin´e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Diyarbakır´da bir alışveriş merkezinin önünde sağanak yağmur altında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail´in saldırılarında yaşamını yitirenler için öğle namazı öncesi bütün camilerde selaların okunacağını ve ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Diyarbakır´da da camilerde selalar okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerindeki bir AVM´nin önünde toplanan çok sayıda kişi sık sık tekbir getirip, "Ordular aksaya" sloganları atarak başta Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalanması olmak üzere, çok sayıda sivilin kaybettiği saldırıları kınadı. Toplananlar öğle namazının ardından sağanak yağmur altında gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Türkçe ve Kürtçe dualar edildi.

`SESSİZ KALMAKLA ÇÖZÜM GELMEYECEK´

Toplanan grup adına konuşma yapan Yahya Oğraş, acı bir tabloyla karşı karşıya kalınan bir gün olduğunu belirterek, "Tarihte çok nadir görülen katliamlardan biri dün akşam itibarıyla hastaneye yapılan saldırıydı. İslam ülkeleri susmuşlar. Sessiz kalmakla hiçbir zaman çözüm asla gelmeyecektir. Gazze şu an `Kerbela´yı yaşamaktadır. Bizler her türlü tavrımızı koymak zorundayız. Allah´ın karşısında bunun hesabını vereceğimizi unutmayalım" dedi.

Sur ilçesindeki tarihi Ulucami´de de öğle namazının ardından imam Rıza Akdemir, gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından dualar edildi.