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        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi

        TÜRKPatent Kurumu'nca sürdürülen 2 yıllık çalışmanın ardından coğrafi işaretle tescillenen 'Diyarbakır hasır bileziği' için lansman yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:30
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        'Diyarbakır hasır bileziği', coğrafi işaretle tescillendi
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        TÜRKPatent Kurumu'nca sürdürülen 2 yıllık çalışmanın ardından coğrafi işaretle tescillenen 'Diyarbakır hasır bileziği' için lansman yapıldı.

        Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası (DTSO) tarafından, 31 Mart 2021´de başvurusu alınan ve 13 Haziran´da Türk Patent Kurumu´nca kabul edilerek coğrafi işaret tescili alan 'Diyarbakır hasır bileziği'nin, tarihi kuyumcular çarşısında lansmanı yapıldı. Lansmana Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, DTSO meclis üyeleri, kuyumcu esnafı ve vatandaşlar katıldı. Lansmanda konuşan DTSO meclis üyesi Serdar Ay, Diyarbakır hasır bileziğinin hak ettiği değeri bulması için bu çalışmayı yaptıklarını ve bazı etkinlikleri Gazze´ye yönelik saldırılar nedeniyle iptal ettiklerini söyledi.

        Başvurunun ardından tescil çalışmalarının 2 yıl sürdüğünü belirten Ay, "Diyarbakır hasırının tescilini yapmak 2 yıl sürdü. Diyarbakır hasırının üretilmesi, üretmesi, açıkçası çok zor ve zahmetlidir. Teknolojiden uzak, sadece el işi bir sanattır. 300 yıla yakın bu sanatı icra ettik. Bu sanatla yine Ermeni ustalarının bizlere bırakmış oldukları bir el emeğidir. Şu an Diyarbakır hasırını yapabilmek için 180 ile 200´e yakın bir parçayla, bir günlük emek gerekiyor. Günde bir hasır yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı zahmetli bir emtiadır. İnsanlarımızın, genelde düğünde gelinlerin birinci tercihidir. Bir Diyarbakır kadınının olmazsa olmazlarındandır. Şu an uluslararası pazarda da yoğun talep görüyor. Tüm fuarlarda dünyada bunun tanıtımı yapılıyor ve aynı zamanda satışı yapılıyor. Hasırlarımız 30 gramdan başlıyor, 150 grama kadar üretiliyor. En çok tercih edilenler 30 ve 50 gram aralığındadır. Altının da çok pahalı olmasından kaynaklı tercih sebepleri değişti. Bundan birkaç yıl önce 100 grama yakın hasırlar satılıyordu. Ama şu anda gramajları düştü" dedi.

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