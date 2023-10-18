Diyarbakır ve Mardin'de İsrail protestosu

DİYARBAKIRve Mardin'de sokağa çıkan gruplar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Diyarbakır ve Mardin´de bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin öncülüğünde toplanan gruplar, dün İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Diyarbakır´da, Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM´nin önünde toplanan grup, sık sık tekbir getirip `Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık´ sloganları atarak, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu, saldırılardan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Mahzunuz, üzüntülüyüz. Bir o kadar da öfkeliyiz. Ne için mahzunuz? Karşımızda hiçbir insani değeri kabul etmeyen, uluslararası hukuku yok sayan ve hiçbir değeri olmayan alçak bir düşmanın yaptığı katliamlardan dolayı mahzunuz" dedi. Açıklama, yapılan duaların ardından sona erdi.

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde de Kenan Kösen Camii önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Sık sık tekbir getiren grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı.