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        Diyarbakır´da inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası öldü

        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası Zeki Gül (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:25
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        Diyarbakır´da inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası öldü
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        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası Zeki Gül (45), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta beton kalıbı çakan Zeki Gül, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Gül´ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yenköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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