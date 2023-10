Oğlunu ısıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu, mahkemeyi kazanınca darbedildi

DİYARBAKIR´ınÇüngüş ilçesinde 2 yıl önce E.A. adlı çocuğu ısırıp yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ, şikayet üzerine hakkında açılan davada 112 günlük adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. E.A.´nın babası Suat A., kararın tebliğ edildiği tarihten sonra, 2´si güvenlik ve cep telefonu kameralarına da yansıyan 4 saldırıya uğradığını savunarak, Akdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Seyit Akdağ ise iddiaları reddetti.

Diyarbakır´ın Çüngüş ilçesinde 14 Nisan 2021´de bir köpeğin saldırısına uğrayan E.A. (13), yaralandı. Durumu öğrenen babası servis şoförü Suat A., tespit ettiği köpeğin sahibi CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davanın, mart ayında görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Seyit Akdağ hakkında 112 günlük adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddiaya göre 27 Mart´ta Suat A. ile konuşmak isteyen Seyit Akdağ arasında tartışma çıktı. Suat A., Akdağ ve 3 oğlu tarafından kullandığı servis aracında darbedildi. Bu anlar, servisteki güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan Suat A. suç duyurusunda bulundu.

Bir gün sonra da taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbede sonrası çevredekiler tarafları ayırdı. Suat A. tekrar darp raporu alarak şikayetçi oldu. Bu iki kavga güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. 19 Temmuz ve 25 Eylül´de saldırıya uğradığını iddia Suat A., suç duyurularında bulundu.

`HER SERBEST KALDILAR´

Suat A., oğlunun köpek saldırısında yaralandığını belirterek, "Sırt, bel ve kalça tarafından ısırıldı. Oğlum olay esnasında 13 yaşındaydı. Oğlum, köpeğin ısırmasından sonra 6 ay boyunca psikolojik tedavi gördü. 2 ay da psikiyatrik ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. Ben bir baba olarak çocuğumu kanlar içinde acı çekerken görmeme rağmen kendilerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunmadım. Hakkımı kanuni yönden aradım. Ben kanuni yönden hakkımı aradığım için Seyit Akdağ, beni arayarak `Senin ölümün benim elimden olacak´, `Sen kimsin beni şikayet ediyorsun´, `Bekle beni seni öldürmeye geliyorum´ diyerek tehdit edip, iş yerime saldırdılar. 4 defa ayrı tarihlerde saldırıya uğradım. Her saldırıya uğradığım an onlar 4 kişiydi. Beni yalnız gördüklerinde saldırıp darbederek yaraladılar. Her saldırıları sonucunda adli rapor alıp şikayette bulundum. Fakat ifadeleri alınıp hep serbest kaldılar" dedi.

`EVİMİ TAŞIMAK ZORUNDA KALDIM´

Oluşan husumetten dolayı evini Elazığ´a taşımak zorunda kaldığını belirten Suat A., "İlk cezayı aldıktan sonra ben servis şoförlüğü yaptığım için benim kullandığım minibüsün içinde Seyit Akdağ ve 3 oğlu, beni minibüsün içinde yüzümde iz kalacak şekilde darbettiler. Olaydan bir gün sonra Çüngüş ilçe meydanında Akdağ´ın 18 yaşındaki oğlu Z.A., bana oğlumun gözü önünde kafa attı. Bana yapılan bu saldırı, daha önce psikolojisi bozuk olan oğlumun daha çok psikolojisinin bozulmasına neden oldu. Bununla ilgili de darp raporu ile emniyete başvurdum. Eylül ayında, Çermik ilçesinde ellerindeki sopa, bıçak ve taşla arkadan saldırarak pusu kurdular. Seyit Akdağ, benim boğazıma bıçak dayadı. O anki refleksle kendimi geri çektim, onun elindeki bıçak kaşımın üst tarafına gelerek yaralanmama neden oldu. 5 dikiş atıldı. Oğlu A.A. da elindeki sopayla kafama vurdu. Bütün bu yaşananların ardından bunlar, her seferinde ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Can güvenliğim olmadığı için güvenlik tedbiri alınması talebinde bulundum. Benim 3 çocuğum var, bu husumetten çocuklarım etkilenmesinler, okullarını okusunlar diye evimi 1 yıl önce Elazığ´a taşıdım. Son saldırıdan dolayı işimi bırakmak zorunda kaldım. Şu anda çalışmıyorum. Adalet yerini bulsun, hak yerini bulsun, onların cezalandırılmasını istiyorum. Bu kadar tedbir alınmasına rağmen bunlar beni gördükleri yerde hakaret ve tehditlerine devam ediyor" diye konuştu.

`HER ZAMAN ÇAYIMI İÇMEYE GELİRDİ, İFTİRA ATIYOR´

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ise suçlamaları kabul etmeyerek, Suat A.´nın kendilerini kışkırttığını ifade etti. Akdağ, "Benim köpeğim bu şahsın oğlunu ısırdıktan sonra, köpeğimi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´ne teslim ettim. Minibüs içinde olan kavgada ise parti binamızın önünde iki üç kez geçerek bizi tahrik etti. Çocuklar dayanamadı, birbirine girdiler. Millet araya girdi, ayırdılar. Benim bu adamla daha önce bir husumetim yoktur, her zaman çayımı kahvemi içmeye gelen biriydi. Ama şu anda çok yalancı olmuş ve bize iftira atıyor" ifadelerini kullandı.