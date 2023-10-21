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        'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsünde 257 kilo skunk ele geçirildi

        DİYARBAKIR'daihtara uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:05
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsünde 257 kilo skunk ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'daihtara uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs, takibe alındı. Polis ekipleri minibüsü, Oto Galericiler Sitesi mevkisinde durdurdu. 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 257 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ç. ve Ş.A. gözaltına alındı.

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