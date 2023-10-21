Özel izinle gezilen müzedeki türler, Sur Kültür Yolu Festivali ile dışarı çıkarılarak halka tanıtıldı DİYARBAKIR´da22 Ekim'e kadar sürecek Sur Kültür Yolu Festivali'nde, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi´nde bulunan Zooloji Müzesi´ndeki endemik ve nesli tehlikedeki böcek türleri, Keçi Burcu´nda açılan stantla tanıtıldı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, müzeyi gezmenin izne tabi olduğunu belirterek, "Ülkemizde bulunan yeni türleri ve ayrıca burada bulunan endemik türleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten önemli türler var" dedi.

DİYARBAKIR´da22 Ekim'e kadar sürecek Sur Kültür Yolu Festivali'nde, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi´nde bulunan Zooloji Müzesi´ndeki endemik ve nesli tehlikedeki böcek türleri, Keçi Burcu´nda açılan stantla tanıtıldı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, müzeyi gezmenin izne tabi olduğunu belirterek, "Ülkemizde bulunan yeni türleri ve ayrıca burada bulunan endemik türleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten önemli türler var" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 40'tan fazla noktada birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi´nde bulunan ve özel izinle gezilebilen Zooloji Müzesi´ndeki nesli tükenme aşamasındaki böcek türlerinden sarıkanatlı çekirge (Oedipoda aurea), Rusya´da resmi, hatıra paralara basılan Lertha extensa, Mezopotamya kolotisi (Colotis fausta), Dicle güzeli (Junonia orithya) ile yeni bulunan türlerden Anatoliacampa diclensis ve Agapanthia mardinensis gibi türler, Keçi Burcu´nda açılan stantla tanıtıldı.

`BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BURAYA DAVET EDİYORUZ´

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, üniversitede bulunan Zooloji Müzesi´ni gezmenin izne tabi olduğunu belirterek, "Şöyle ki; Okulları biz kabul ediyoruz. Normal vatandaşlarımız gelemiyor. Biz de burada böyle bir etkinliğe katılarak onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ben de böcek çalıştığım için sadece böcek getirdim ama aslında bilim insanlarımızın dünyaya tanıttığı çok farklı türler var. Ülkemizde bulunan yeni türleri ve ayrıca burada bulunan endemik türleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten önemli türler var. Mesela burada Rusya´da soyu tükenmiş ve tehlike altında olan türler için para basılmış ama bizim bölgemizde bu türler hala yaşıyorlar. Bu bizi sevindiriyor ve biz bunları öğrencilerimize, gelen bütün misafirlerimize tanıtmak istiyoruz. Mesela 2022 yılından sonra dünyaya tanıtılmış ve dediği gibi endemik türler. Sergimiz 22 Ekim´e kadar devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Standımızı binlerce kişi ziyaret etti. İnsanlar gerçekten de merak ediyor. Bize bayağı sorular soruluyor bu konuda. Bizim bölgede yayılış gösteren endemik türler daha çok merak ediliyor. Gelenlere, bu türlere zarar verilmemesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyorum" diye konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen çocuklar da stantta bulunan türleri ilginç bulduklarını söyledi.