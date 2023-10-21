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        Diyarbakır´da 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi

        DİYARBAKIR´ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:05
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        Diyarbakır´da 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi
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        DİYARBAKIR´ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Hedik ve Gönen mahalleleri kırsalında operasyon düzenledi. 2 ayrı noktada düzenlenen operasyonda, 783 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, 15 bin kök skunk ele geçirildi. Hint keneviri ve skunk bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

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