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        Diyarbakır´da kadınlar, Filistin için dua edip 3 günlük oturma eylemine başladı

        DİYARBAKIR´ınSur ilçesinde aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu bir grup kadın, İsrail´in Filistin´e saldırısını protesto amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemine başladı. Kuran-ı Kerim okuyup dua eden kadınlar, `Çocuklar ölürken susulmaz´ yazılı İngilizce ve Türkçe dövizler açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:25
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        Diyarbakır´da kadınlar, Filistin için dua edip 3 günlük oturma eylemine başladı
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        DİYARBAKIR´ınSur ilçesinde aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu bir grup kadın, İsrail´in Filistin´e saldırısını protesto amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemine başladı. Kuran-ı Kerim okuyup dua eden kadınlar, `Çocuklar ölürken susulmaz´ yazılı İngilizce ve Türkçe dövizler açtı.

        İsrail´in Filistin´e saldırılarını protesto eden ve aralarında STK temsilcilerinin de bulunduğu bir grup kadın, Sur ilçesindeki Kurşunlu Cami bahçesinde oturma eylemi başlattı. İngilizce ve Türkçe `Çocuklar ölürken susulmaz´ yazılı dövizler açan kadınlar, Kuran-ı Kerim okuyarak, saldırılarda ölenler için dua etti. Kadınların oturma eylemi 3 gün sürecek. 

        Eyleme katılan kadınlardan Sümeyye Bayram, "Bugün buraya belli bir kimlik üstlenerek gelmedik. Sadece duyarlı Müslüman kadınlar olarak, insanlar olarak bugün buradayız. Amacımız kadınların sesini kadınlar olarak duyurabilmek. Çünkü Filistin´de malum son bir haftada yüzlerce, binlerce çocuk ve kadın katledildi. Hala da devam ediyor. Amacımız sessiz eylem yaparak bir nebze de olsa bu sessizliğimizle onların sesine ses olmak. Onlar için dua edeceğiz. Elimizden gelen neyse yapmak istediğimizi buradan bir kere daha beyan ediyoruz. Burada da onu göstermek istiyoruz. Bugün ilk günümüz, inşallah 3 gün yapmayı planlıyoruz. Dün Türkiye geneli tüm illerde yine kadınlar olarak meydanlardaydık. Yine sessiz bir şekilde eylemimizi yaptık" dedi.

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