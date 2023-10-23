Önce 'az', sonra 'orta hasar' raporu verilen binada doğal gaz abonelikleri iptal; suç duyurusunda bulundular DİYARBAKIR'da6 Şubat depremleri sonrası 6 kez incelenen 8 katlı bina için 4 kez 'az hasarlı', 2 kez de 'orta hasarlı' raporu verildi. Son olarak binanın 'orta hasarlı' olarak kayıtlara girmesi ile dairelerin doğal gaz abonelikleri iptal edildi. 15'i iş yeri 45 dairelik apartmanın yöneticisi Ramazan Burak, raporlara ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "17 gündür doğal gazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var" dedi.

DİYARBAKIR'da6 Şubat depremleri sonrası 6 kez incelenen 8 katlı bina için 4 kez 'az hasarlı', 2 kez de 'orta hasarlı' raporu verildi. Son olarak binanın 'orta hasarlı' olarak kayıtlara girmesi ile dairelerin doğal gaz abonelikleri iptal edildi. 15'i iş yeri 45 dairelik apartmanın yöneticisi Ramazan Burak, raporlara ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "17 gündür doğal gazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var" dedi.

Yenişehir ilçesi Lise 2'nci Sokak'ta, 15'i iş yeri 45 dairelik 8 katlı Güven Apartmanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek hasar gördü. Binada, belirli aralıklarla 6 ekip ile hasar tespit çalışması yapıldı. Ekiplerden 4'ü bina için 'az hasarlı', 2'si de 'orta hasarlı' raporu verdi. Son olarak binanın 'orta hasarlı' olarak kayda geçmesi ile dairelerin doğal gaz abonelikleri, firma tarafından iptal edildi. Bina sakinleri, farklı rapor düzenlemeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'MAHKEME YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ'

8 katlı apartmanın yöneticisi Ramazan Burak, "6 Şubat depreminden sonra 6 kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelip binamızı kontrol etti. 4 kez 'az hasar' verdiler. Sonra 'orta hasarlı' raporu verilmiş. Daha sonra firma tarafından doğal gazımız kesildi. 17 gündür doğal gazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var. Doğal gazımız kesildiğinden beri ne duş alabiliyoruz ne sıcak suyumuz var ne de yemek yapabiliyoruz. Gidecek yerimiz de yok. Bundan dolayı mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Mahkemeye başvurduk. Doğal gaz firmasıyla görüştüğümüzde de 'orta hasarlı' olduğu için ancak mahkeme yoluyla çözebileceğimizi öğrendik. Biz de mahkeme başvurduk. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Mahkeme sürecinde doğal gazımızı açmalarını istedik. Ama mahkeme sonuçlanana kadar yardımcı olamadıklarını söylediler" dedi.

'BİNAMIZ SAĞLAM, HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK'

Binada oturan Hüseyin Atan, "14 yıldır bu binada oturuyorum. 6 kez ekipler geldi. Binamızı kontrol ettiler, her defasında 'az hasarlı' diye kapı önünde telkinde bulundular. Diğer ekipler de incelemesinde 'orta hasar' diye kayda geçtiler. Bizim binamız sağlam. Depreme dayalı herhangi bir sıkıntımız da yoktur. CİMER üzerinden de talepte bulunduk. Gelsinler, binamızı tekrar kontrol etsinler" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY OLMADAN MAĞDUR EDİLDİK'

MS hastası Sohbet Bağa ise "Şu anda binamız orta hasarlı. 17 gündür doğal gazımız kesilmiş. MS hastasıyım, her gün duş almak zorundayım. Doğal gaz kesildiği için mağduruz. Doğal gaz kesik olduğu için sıcak suyumuz da yok, duş alamıyoruz" dedi. Şükran Adsız da "Hiç haberimiz olmadan doğal gazımız kesildi. Kendimizi de düşünemez hale geldik. Binada hastalar var, alt katımda MS hastası var. Kadın ağrılarından bağırıyor, bazen düşüyor. Çocuk olsun, büyük olsun, sıcak su ve ısınma olmayınca ne yapacağız? Kış da geldi. Binamızda yıkılacak ve dökülecek hiçbir şey olmadan mağdur edildik" diye konuştu.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, şu anda 5 Haziran'da hasar tespit sistemine giren verilerin geçerliği olduğunu, binanın durumunun ancak mahkeme yolu ile değişebileceğini söyledi.