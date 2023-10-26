Poşete koyduğu kedileri parka bıraktı, tepki gördü

DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesinde, poşete koyduğu kedileri parka bırakan kişiyi gören sitede oturan N.Y., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, tepki gösterdi. Sitede yaşayanlar kedileri bırakan kişiden şikayetçi oldu.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi´ndeki bir parkta dün meydana geldi. Poşetleyerek kutuya koyduğu kedileri parka getiren kişiyi, evinin balkonunda otururken gören site halkından N.Y., aşağı inerek tepki gösterdi. Sur ilçesindeki bir pasajda çalıştığını, oradaki kedileri toplayıp parka bıraktığını ve zarar vermediğini söyleyen kişiyi, cep telefonu kamerası ile kaydeden N.Y., durumu sitede yaşayanlara da bildirdi. Kedileri bırakan kişi bölgeden uzaklaşırken, sitedekiler, şikayetçi oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, N.Y.´nin tepkilerine rağmen, şüphelinin poşetlerin ağzını açıp kedileri serbest bırakması yer alıyor.