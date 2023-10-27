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        Eğitimlerini tamamlayan Yunus polislerinden Cumhuriyet'in 100´üncü yılı koreografisi

        DİYARBAKIR´da, MotosikletliYunus Polis Temel Eğitim Kursu mezuniyet töreninde Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümünü de kutlayan Yunus timleri, motosikletleriyle yıldız, sonsuzluk ve rakamla koreografi oluşturdu. O anlar dronla da görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:20
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        Eğitimlerini tamamlayan Yunus polislerinden Cumhuriyet'in 100´üncü yılı koreografisi
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        DİYARBAKIR´da, MotosikletliYunus Polis Temel Eğitim Kursu mezuniyet töreninde Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümünü de kutlayan Yunus timleri, motosikletleriyle yıldız, sonsuzluk ve rakamla koreografi oluşturdu. O anlar dronla da görüntülendi.

        Diyarbakır'da Asayiş Daire Başkanlığı'nın bünyesinde düzenlenen ve 35 gün süren Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim Kursu sona erdi. Elazığ, Malatya, Karaman ve Kayseri´den 1´i komiser, 1´i komiser yardımcısı 36 personelin katıldığı kursun bitmesiyle mezuniyet töreni de düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın direktifleriyle başlatılan `Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´nde lokomotif olan Yunuslar için Kayapınar ilçesindeki stadyumda düzenlenen törene, ilçe emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve görevli memurlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan tören, mezun yunus timlerinin motosikletleriyle yaptığı akrobatik hareketlerle devam etti. Cumhuriyet'in 100´üncü yılının da kutlandığı törende kursiyerler motorlarıyla yıldız, sonsuzluk ve rakamla bir koreografisi yaptı. O anlar dornla da görüntülendi.

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