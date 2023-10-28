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        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyeli saldırı

        DİYARBAKIR'dabir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:25
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        Diyarbakır'da İsrail'e tepki için kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyeli saldırı
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        DİYARBAKIR'dabir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM´nin giriş katında bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail´i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

        İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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