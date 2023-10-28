Diyarbakır'da fast food zinciri şubesine maytap atıldı DİYARBAKIR'ın Kayapınarilçesinde, bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınarilçesinde, bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı´ndaki bir AVM´nin giriş katındaki fast food zincirinin şubesinde meydana geldi. Fast food zincirinin şubesine, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken çevrede önlem alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.