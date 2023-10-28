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        DİYARBAKIR'DA FAST FOOD ZİNCİRİ ŞUBESİNE MAYTAP ATILDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 02:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 02:13
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        DİYARBAKIR'DA FAST FOOD ZİNCİRİ ŞUBESİNE MAYTAP ATILDI  
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        DİYARBAKIR'ınKayapınarilçesinde, bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı´ndaki bir AVM´nin giriş katındaki fast food zincirinin şubesinde meydana geldi. Fast food zincirinin şubesine, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken çevrede önlem alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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