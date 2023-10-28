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        Küresel ısınma çekirge popülasyonunu artırdı; kültür bitkilerine zarar verecek

        DİCLEÜniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Diyarbakır ve Bingöl kent merkezlerinde, çekirge sayısında görülen artışla ilgili, "Normalde kışın belli türlere alışığız. Neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların sayılarının gözlemlenmesi lazım, sayı artışlarının fazla olması, ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve kültür bitkilerine büyük zararlar verecektir. Biyolojik mücadele öneriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:20
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        Küresel ısınma çekirge popülasyonunu artırdı; kültür bitkilerine zarar verecek
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        DİCLEÜniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Diyarbakır ve Bingöl kent merkezlerinde, çekirge sayısında görülen artışla ilgili, "Normalde kışın belli türlere alışığız. Neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların sayılarının gözlemlenmesi lazım, sayı artışlarının fazla olması, ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve kültür bitkilerine büyük zararlar verecektir. Biyolojik mücadele öneriyoruz" dedi.

        Diyarbakır ve Bingöl´de, çekirge sayısında gözle görülür artış olması; kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çekirgelerin görülmesi üzerine bilim insanları araştırma yapmaya başladı. Çekirge popülasyonundaki artışın küresel ısınma sonucu yaşandığını belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin ileride kültür bitkilerine zarar vereceğini belirterek, "Küresel iklim değişimleri sonucu artan hava sıcaklığı, böceklerin gelişimi, hayatta kalma süreleri, popülasyon yoğunluğu ve üremelerine çok büyük etkileri var. Tabi bu etki sonucu doğada belli dönemlerde, belli mevsimlerde bulunmayan böcekleri şu anda görebiliyoruz. Mesela bazı zararlı türlerin sayılarında artış, bazı faydalı türlerin sayılarında da azalış olma ihtimali olabiliyor. Ve şehirde de burada da çekirge popülasyonunda çok artış olduğunu görüyoruz. Normalde kışın belli türlere alışığız. Fakat şimdi bakıyoruz birçok tür neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların izlenmesi lazım, bunlar özellikle ileride kültür bitkilerine zarar verebilirler" dedi.

        `BİYOLOJİK MÜCADELE ÖNERİYORUZ´

        Çekirgeyle mücadelede biyolojik mücadeleyi önerdiklerini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Tarım ve bu alanda çalışan araştırmacılar tarafından bunların izlenmesi lazım. Sayılarının gözlemlenmesi lazım, dolayısıyla sayı artışlarının fazla olması ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve tabi bizim kültür bitkilerine çok büyük zararlar vereceklerdir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Tabi ilk önce gözlem çok önemli. Özellikle zararlı türlerin sayılarında artış gözlemlendiği zaman bunlara karşı önce biyolojik mücadele öneriyoruz, işte bu ördekler olabilir, keklik olabilir veya sülün olabilir. Ama daha çok bizim önerimiz eğer zarar vermiyorsa bitkiye ördekler olabilir. Hindiler de bunlarla çok iyi besleniyorlar. Bunlar doğaya salınabilir. Dolayısıyla sayılarında azalma meydana gelebilir" diye konuştu.

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