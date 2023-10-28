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        Diyarbakır´da 435 kilo esrar, 632 bin kök kenevir ile skunk ele geçirildi: 3 gözaltı

        DİYARBAKIR´nLice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 435 kilo esrar, 632 bin 120 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:10
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        Diyarbakır´da 435 kilo esrar, 632 bin kök kenevir ile skunk ele geçirildi: 3 gözaltı
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        DİYARBAKIR´nLice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 435 kilo esrar, 632 bin 120 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya çıkarmak ve saklanan uyuşturucu maddeleri gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında başlattığı `Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç´ operasyonunu tamamlandı. Operasyonda, 435 kilo esrar, 332 bin 920 kök Hint keneviri ve 299 bin 200 kök skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucular, numune alınarak imha edildi.

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