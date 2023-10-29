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        Evleneceği kişi için 100'üncü yıla özel yazdığı mektup, 21 yıl sonra eline ulaştı

        POSTAve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün, 2002'de düzenlediği '2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında Diyarbakır'da ileride evleneceği kişi için duygularını kaleme döken Derya Akkoç'un (44) mektubu, 21 yıl sonra eline ulaştı. Mektubu okurken duygulanan evli ve 2 çocuk annesi Akkoç, "Burada bu anı yaşamak çok özel bir şey, çok heyecanlandım. Bir kere bu mektubu alabilmiş olmanın huzuru ve mutluluğu beni çok mutlu etti. Çok şükür sevdiğim insanlarla, evlatlarımla birlikte bunu almak bana nasip oldu. 100'üncü yılımız zaten çok anlamlıydı, daha da anlamlı oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:50
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        Evleneceği kişi için 100'üncü yıla özel yazdığı mektup, 21 yıl sonra eline ulaştı
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        POSTAve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün, 2002'de düzenlediği '2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında Diyarbakır'da ileride evleneceği kişi için duygularını kaleme döken Derya Akkoç'un (44) mektubu, 21 yıl sonra eline ulaştı. Mektubu okurken duygulanan evli ve 2 çocuk annesi Akkoç, "Burada bu anı yaşamak çok özel bir şey, çok heyecanlandım. Bir kere bu mektubu alabilmiş olmanın huzuru ve mutluluğu beni çok mutlu etti. Çok şükür sevdiğim insanlarla, evlatlarımla birlikte bunu almak bana nasip oldu. 100'üncü yılımız zaten çok anlamlıydı, daha da anlamlı oldu" dedi.

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün, 2002'de düzenlediği '2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında, Diyarbakır'da 174 kişi mektup yazdı. Derya Akkoç da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kendisine ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi. O dönem bekar olan Akkoç, evleneceği kişi için duygularına kağıda dökerek, mektubunu PTT şubesine teslim etti. 2006'da Azad Akkoç ile hayatını birleştiren Derya Akkoç'un 1'i erkek, diğeri kız, 2 çocuğu oldu. 21 yıl süreyle PTT'de bekleyen mektubu, kurumun başmüdürü Rıdvan Acar, Sur ilçesindeki evine götürüp Derya Akkoç'a teslim etti. Akkoç, mektubu açarak, yazdıklarını ailesine okudu. Akkoç'un mektubunda, "Şu an tek düşüncem evleneceğim insan hakkında, acaba nerede ve kiminle paylaşıyor gecesini. O insanı, eşimi çok merak ediyorum. Eşimle sadece ikimizin olacağı bir dünya yaratmak istiyorum ve onu tüm kalbimle sevmek istiyorum. Sanki bir kalbim yokmuş gibi hissediyorum. İstediğim tek şey, eşimin beni her şeyden ve herkesten çok daha fazla sevmesi. Eşime, hayatımda anlatacak o kadar çok şeyim olacak ki, gökten zembille ya da başka şekilde yanıma düşmesini bu gece çok isterdim" ifadeleri yer aldı.

        '100'ÜNCÜ YIL, DAHA DA ANLAMLI OLDU'

        Mektubunun eline ulaşmasıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kendisi için daha anlamlı olduğunu ifade eden Akkoç, "Evlilik değiştirilemeyen kader denir ya, insan hep kaderini merak eder. Burada bu anı yaşamak çok özel bir şey, çok heyecanlandım. Bir kere mektubumu alabilmiş olmanın huzuru beni çok mutlu etti. Çünkü yarınımızı bilemiyoruz. Ben aslında bir meçhule mektup yazmıştım. Belki ben alamayacaktım, varislerim alacaktı. Çok şükür sevdiğim insanlarla, evlatlarımla birlikte bunu almak bana nasip oldu. Emanetimize sahip çıkan PTT'ye çok teşekkür ederim. 100'üncü yılımız zaten çok anlamlıydı, şimdi daha da anlamlı, daha da heyecanlı oldu. Bu duyguları çocuklarımın yaşaması da beni çok mutlu etti. Eğer hayatta değilsem de 'Varislerim bu mektubu okuyordur' diye seslendim varislerime. Yazdıklarımın ağırlığıyla ya da duygularıyla mutsuz olmayın. 'Bilin ki bu dünyada bir Derya geçti ve mutlu öldü' dedim" diye konuştu.

        Eşinin evliliklerinden 4 yıl önce mektubu yazmış olmasının kendisini duygulandırdığını belirten Azad Akkoç da "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bugünde bu mektup bize ikinci bir bayram havası yaşattı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tekrar kutluyorum" dedi.

        Çiftin oğlu Çağlar Akkoç (12) da "Annem, daha biz yokken, bizim için böyle şeyler yazmış. Bu ana tanıklık ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gelecekteki çocuklarıma anlatacak bir anım oldu" ifadelerini kullandı.

        '21 YIL MUHAFAZA ETTİK'

        Dijitalleşen dünyada mektupların yerini koruduğunu belirten Diyarbakır PTT Başmüdürü Rıdvan Acar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, ilk 100 yılını kutluyor. Aynı zamanda 2 asırlık kurumuz, aynı politikayla, vatandaşa iyi hizmet, kaliteli hizmet sunmak adına hayat felsefesini benimsemiştir. 21 yıldır muhafaza ettiğimiz mektubu, Derya Hanım'a teslim ettik, ailesiyle tanıştık. Yüzündeki duyguyu görmemiz, tabii ki verdiğimiz hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha bize anımsattı. Dijitalleşen dünyada, SMS ve dijital uygulamaların geliştiği dünyada, tabii ki bunlar önemli ve olması gereken şeyler ama hiçbir zaman ölmeyecek bir hizmetimizin varlığının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Nasıl ki kitap kokusu güzel bir izlenim yaratıyorsa aynı şekilde mektup da benzer bir şekilde, bazı şeylerin hiç ölmeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

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