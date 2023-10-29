Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR,Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Tunceli´de Cumhuriyet´in kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ve polisler ile öğrenciler geçit töreni yaptı. Türk bayraklarıyla geçişinin ardından Jandarma Hava Grup Komutanlığı´na bağlı 5 askeri helikopterin pilotları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, emniyet personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞIRNAK´TA KOMANDOLAR SOKAKLARI SLOGANLARLA İNLETTİ

Şırnak'ta Vali Cevdet Atay´ın Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23´üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutladı. Konuşmaların ardından şiirler okundu, şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Ardından yapılan resmi geçit töreninde 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı´na bağlı komandolar, `Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez´, `Vatan Sana Canım Feda´ `Her şey Vatan İçin´ sloganları ile yürüdü.

SİLOPİ´DE TRİBÜNDE OTURACAK YER KALMADI

Şırnak´ın Silopi ilçesinde şehir stadındaki kutlamalara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törene Kaymakam Cihat Koç, 172´nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı, tribünlerde yer kalmadı. Birçok kişi programı ayakta izleyerek coşkuya ortak oldu. Törende, ilçe genelinde `29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından halk oyunları oynandı, çeşitli spor gösterileri sunuldu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan siyah zemin üzerine beyaz toz ile Atatürk portresi çalışması, büyük alkış aldı. Program geçit töreni ile sona erdi.

BATMAN´DA ÖĞRENCİLERDEN KOREOGRAFİ

Batman´da Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinden ardından, Turgut Özal Bulvarı´nda tören düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumları yöneticileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Canalp ve Tuğgeneral Koç, tören aracıyla vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Vali Canalp'in konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi. Hasankeyf ilçesindeki meydanda düzenlenen törende de, Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla, koreografi çalışması yapıldı. 4 büyük bayrak açan ve 3 gün süren hazırlıkta öğrenciler, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutladı.

SASON´DA KORODAKİ ÖĞRENCİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Batman´ın Sason ilçesinde tören, Sason Gençlik ve Spor Salonu´nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan tören, çeşitli gösteriler, müzik korosu, folklor gösterisi ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Programa Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Sason Anadolu Lisesi´nin düzenlediği müzik korosunda bir kız öğrenci, baygınlık geçirdi. Öğrenciye salonda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi´ne kaldırılan öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gercüş ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, Kaymakam Öztaş´ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, öğrencilerin okuduğu şiir ve folklor gösterilerinin ardından sona erdi.

MARDİN´DE COŞKULU KUTLAMA

Mardin´deki tören, 21 Kasım Şehir Stadyumu´nda düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70´inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, geçit töreni yapıldı.

Derik ilçesinde tören, Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Serdal Akgün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlid Taş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından Kaymakam Çakır bir konuşma yaptı. Şiir ve dans gösterilerinin ardından halk oyunları gösterileriyle, tören sona erdi.

SİİRT´TE ZIRHLI ARAÇLARLA GEÇİT TÖRENİ

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve il protokolü katıldı. Törende, halk oyunları ekibi ve bazı sporcular gösterileri düzenledi, zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi.

BİNGÖL´DE ŞEHİR STADYUMU'NDA KUTLAMA

Bingöl´de tören, Şehir Stadyumu'nda düzenlendi, atletizm yarışmaları yapıldı ve öğrenciler şiirler okudu, karate, tekvando ve halk oyunları gösterileri izlendi. Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi.

TUNCELİ´DE HELİKOPTERLERLE GÖSTERİ UÇUŞU

Tunceli´de tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara daha sonra Atatürk Stadyumu´nda devam edildi. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kurum amirleri, öğrenciler ile öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Buradaki tören, Vali Tekbıyıkoğlu´nun öğrenci, askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü ve azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele bu sefer birliğimizi, dirliğimizi ve sevincimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyet'i kuranlara şükranlarımızı ifade etmek için toplandık. Hepimizin bu büyük bayramı ve Cumhuriyet'i kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin çeşitli gösterileri sergilendi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı helikopterler, stadyumun üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.