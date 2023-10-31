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        2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor

        DİYARBAKIR'dayaşayan Ahmet Selçuk Maral (21) ve Mehmet Caner Bahçivancı (21), 2 yıl önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni kazandı. KPSS sınavına giren Maral 85, Bahçivancı ise 83 puan alarak hastanenin destek personel alımına başvurdu. Atanan Maral ve Bahçivancı, hem tıp fakültesinde öğrenim görüyor hem de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, "Hem okuyup hem de ailemize destek olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:05
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        2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor
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        DİYARBAKIR'dayaşayan Ahmet Selçuk Maral (21) ve Mehmet Caner Bahçivancı (21), 2 yıl önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni kazandı. KPSS sınavına giren Maral 85, Bahçivancı ise 83 puan alarak hastanenin destek personel alımına başvurdu. Atanan Maral ve Bahçivancı, hem tıp fakültesinde öğrenim görüyor hem de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, "Hem okuyup hem de ailemize destek olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

        Diyarbakırlı Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı, 2 yıl önce YKS´ye girdi. Yaptıkları tercihle Bahçivancı ve Maral, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni kazandı. 2'nci Sınıfta olan Maral ve Bahçivancı, aynı yıl KPSS´ye girdi. Maral 85 ve Bahçivancı 83 puan aldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin destek personel alımına başvuran Maral ve Bahçivancı'nın ataması yapıldı. Tıp eğitimi gören Maral ve Bahçivancı, iki yıldır eğitim gördükleri fakültenin hastanesinde geçen haziran ayından bu yana temizlik personeli olarak görev yapmaya başladı.

        'ALIMA ARKADAŞIMLA BAŞVURDUK VE ALINDIK'

        Çevredekilerin kendileriyle iftihar ettiğini belirten öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, "Dicle Üniversitesi 2'nci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Geçen yıl KPSS sınavına girmiştik. Dicle Üniversitesi Hastanelerinde ana hastane binasında temizlik personeli olarak çalışıyorum. Hem okuyup hem de ailemize destek olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Çevremiz bizimle iftihar ediyor. Üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda KPSS sınavını beraber yürütüyordum. Üniversite sınavında sayısal alanda yerleşmede 14 bin 709´uncu oldum. Ayrıca KPSS sınavına girdik. Yerleşme puanım 83 olarak açıklandı. Üniversitenin alımı vardı. Arkadaşımla başvurduk ve alındık. 2023 Haziran ayından beridir burada hem çalışıyoruz hem de sabahları derslerimize giriyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Bu işten memnunuz" diye konuştu.

        'KPSS´DE 85 PUAN ALARAK BURAYA YERLEŞTİM'

        Öğrencilerden Ahmet Selçuk Maral da yaptığı işten gurur duyduğunu belirterek, "Dicle Üniversitesi 2´nci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim aynı zamanda Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde ana hastane binasında temizlik personeli olarak çalışıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Bazı arkadaşlarımız bize, 'hem iş hem de okul zor olur' dediler. Üniversitenin yapılan personel alımına başvurduk ve alındık. Hem üniversite sınavına hem de KPSS sınavına çalışmayı birlikte sürdürdüm. KPSS´de 85 puan alarak buraya yerleştim. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

        'OKUL BİTTİKTEN SONRA HEKİM OLARAK BİZİMLE ÇALIŞMALARINI UMUT EDİYORUM'

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç ise öğrencilerin sabah derslere girdiğini, ders sonrası da hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını dile getirdi. Araç, "Caner ve Ahmet bizim tıp fakültesi 2´nci sınıf öğrencilerimiz ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde temizlik biriminde çalışan öğrencimiz. Ekonomik nedenlerle hem sabah derse gelip hem de dersten sonra burada çalışmaları bizim için gurur vericidir. Onları tebrik ediyorum. İnşallah okul bittikten sonra hekim olarak bizimle çalışmalarını umut ediyorum" dedi.

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