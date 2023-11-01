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        Diyarbakır'da 8 adliye personeli, yemekten zehirlendi

        DİYARBAKIRBölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:30
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        Diyarbakır'da 8 adliye personeli, yemekten zehirlendi
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        DİYARBAKIRBölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi.

        Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi´nde görevli 8 zabıt katibi, öğle saatlerinde yemek yemek için bir lokantaya gitti. Yemekten sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan 8 kişi, kuruma çağrılan ambulanslarla kentte bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 personelin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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