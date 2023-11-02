Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        İşaret dili öğrenerek eğittikleri işitme engelli sporcular, Türkiye şampiyonu oldu

        DİYARBAKIR´daJudo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile birlikte eğitim verdikleri Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi´ne başvuran işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için ders alarak 2 ayda Türk işaret dilini öğrendi. Antrenörlerin eğittiği 6 işitme engelli sporcudan 3´ü, Ankara´daki Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Türkiye 1´incisi, 1'i de Türkiye 3´üncüsü oldu. Antrenör Ramazan Parıldar, "Şu an 60 sporcumuz var. Bunların 6'sı işitme engelli. Motive olmaları için işaret dilini de öğrendik. Çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşaret dili öğrenerek eğittikleri işitme engelli sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´daJudo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile birlikte eğitim verdikleri Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi´ne başvuran işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için ders alarak 2 ayda Türk işaret dilini öğrendi. Antrenörlerin eğittiği 6 işitme engelli sporcudan 3´ü, Ankara´daki Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Türkiye 1´incisi, 1'i de Türkiye 3´üncüsü oldu. Antrenör Ramazan Parıldar, "Şu an 60 sporcumuz var. Bunların 6'sı işitme engelli. Motive olmaları için işaret dilini de öğrendik. Çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" dedi.

        Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi´ne başvuran işitme engelli sporculara eğitim vermeye başladı. Eğitimde öğrencilerle iletişimde sıkıntı yaşayan antrenörler, Halk Eğitim Merkezindeki kursa giderek, 2 ayda Türk işaret dili öğrendi. Antrenörlerin 1 yılda işaret diliyle anlaşarak yetiştirdiği öğrenciler, 23-24 Ekim´de Ankara´da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Gonca Türk (33) 63 kiloda, Didem Ögdü (39) 70 kiloda, Muhammet Delil Peksert (24) 90 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Ercan Ödüngit (39) de 81 kiloda Türkiye 3´üncüsü oldu. Şampiyonada derece elde eden sporcular, 2024 Şubat ayında İran´da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil edecek.

        `BAŞARILI OLMALARI İÇİN İŞARET DİLİNİ ÖĞRENDİK´

        Antrenör Ramazan Parıldar, öğrencilerle iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendiklerini ifade ederek, "Şu an burada 60 sporcumuz bulunmaktadır. Bunlar arasında 6 sporcumuz işitme engellidir. Motive olmaları ve iletişim sağlayabilmek için işaret dilini de öğrendik. Bu uyumla beraber daha nice başarıları elde edeceğiz inşallah. Sporcularımız haftada 6 gün sürekli antrenman yapıyor. Bu çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.  

        `BAŞARILI OLAN SPORCULARIMIZ İRAN´DA BİZİ TEMSİL EDECEK´

        Judonun Diyarbakır´da tercih edilen sporlar arasına girdiğini belirten Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül de şunları söyledi:

        "Burada hem bölgesel şampiyonlar hem de Türkiye şampiyonları hem de Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Hatta İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda buradan Muhammet Delil Peksert´i yollamıştık. Kendisi Olimpiyat Oyunları'nda 5´inci olmuştu. Oldukça güzel bir yerimiz var. Diyarbakır genelinde aktif olarak 400 judo öğrencimiz bulunuyor. Bunların 15´i işitme engelli. İşitme engelli sporcularımızla anlaşabilmek için hocalarımızla Türk işaret dilini öğrendik. İlimize 4 madalya kazandırdılar. Bu arkadaşlarımız Şubat 2024 tarihinde İran´da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası´na katılarak hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecekler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu
        Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu
        Oto galerici cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
        Oto galerici cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 454 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 454 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 8 adliye personeli, yemekten zehirlendi
        Diyarbakır'da 8 adliye personeli, yemekten zehirlendi
        Diyarbakır'da şüpheli valizden kıyafet çıktı
        Diyarbakır'da şüpheli valizden kıyafet çıktı
        Diyarbakır'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Diyarbakır'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü