Av tüfeğiyle sokağa çıkıp tehditler savurdu, gözaltına alındı DİYARBAKIR´daiçki içtikten sonra av tüfeğini alıp sokağa çıkarak tehditler savuran kişi, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, tüfeğin bozuk olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR´daiçki içtikten sonra av tüfeğini alıp sokağa çıkarak tehditler savuran kişi, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, tüfeğin bozuk olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, av tüfeğiyle sokağa çıkıp çevredekilere silah doğrultarak tehditler savurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen motosikletli Yunus timi ekiplerince şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, yapılan kontrolde tüfeğin bozuk ve şüphelinin içkili olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.