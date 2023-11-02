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        Husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısında ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısına uğrayan Hacı B. (60) ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:10
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        Husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısına uğrayan Hacı B. (60) ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dicle Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Hacı B., caddedeyken minibüsle gelen husumetlilerin tabanca, pompalı tüfek ve bıçaklı saldırısına uğradı. Hacı B. kurşun, saçma ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hacı B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı. Hacı B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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