Husumetlilerini tabanca, tüfek ve bıçakla ağır yaralayan 3 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde husumetlileri Hacı B.´yi (60) tabanca, tüfek ve bıçakla saldırarak ağır yaralayan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde husumetlileri Hacı B.´yi (60) tabanca, tüfek ve bıçakla saldırarak ağır yaralayan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Ekim´de Bismil ilçesi Dicle Caddesi´nde meydana geldi. Hacı B., caddedeyken minibüsle gelen husumetlilerin tabanca, pompalı tüfek ve bıçaklı saldırısına uğradı. Hacı B. kurşun, saçma ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hacı B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Hacı B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Ramazan Ateş (51), Ali Ateş (21), Musa Ateş (17), Z.B. (48), E.B. (19) E.B. (60) ve Ş.A.´yı (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ateş (51), Ali Ateş (21) ve Musa Ateş (17), tutuklandı. Ş.A. (23) adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.