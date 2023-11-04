Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da,sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Ambarçay mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.