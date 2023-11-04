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        Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR'da,sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:05
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        Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        DİYARBAKIR'da,sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Ambarçay mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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