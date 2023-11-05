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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:30
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa-Elazığ-Bingöl kara yollarında trafik ekipleri, önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler, far ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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