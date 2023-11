HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Tel Aviv´deki elçinin çağrılması iyi yönde atılmış bir adımdır

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ´da katıldığı partisinin 4´üncü Olağan İl Kongresi´nde, "Tel Aviv´deki elçinin çağrılması iyi yönde atılmış bir adımdır. Biz diyoruz ki; Türkiye´deki ABD üsleri kapatılmalıdır. ABD Türkiye´ye hiçbir zaman dost olmamıştır. Gazze´ye destek namına ne yapabiliyorsanız değerlidir" dedi.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanlığı'nın 4'üncü İl Olağan Kongresi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi´nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partililer ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yasin Kavaklı, yeniden göreve seçildi. Kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılmasının haklı bir talep olduğunu fakat bunları isterken gündemi Gazze´den başka bir yere çekecek davranışların ortaya konulmaması gerektiğini vurguladı.

`DİPLOMAT KILIKLI SİYONİSTLERİ ÜLKEDEN KOVUN´

Yapıcıoğlu, bir ay öncesine kadar memleketin gündeminde çok farklı konular olduğunu ifade ederek, "Siyasetin gündemi çok farklıydı. Fakat bir sabah Aksa Tufanı´yla uyandık. Rabbim o mazlum ve mücahit kardeşlerimize yardımını bir an önce göndersin. Filistin çok büyük bir katliam yaşıyor. Daha önce de katliamlar ve soykırımlar yaşandı. Fakat insanların gözü önünde, canlı yayınlarda her türlü kuralı bu kadar pervasızca çiğneyen vahşi bir güruh herhalde görülmemiştir. İnsanlığın gözü önünde her türlü vahşeti işliyorlar. Savaşlarda yasak olan silahları kullanmakta ve bunları kayda geçirmekte beis görmüyorlar. Binlerce çocuğu katletmekte geri durmuyorlar. Onlarca üyesi, görevlisi öldürülen Birleşmiş Milletler bu sayı yüzlerce olduğunda farklı bir şey mi yapacak? Diyoruz ki; bir avuç siyonistin 2 milyarlık İslam dünyasının tam ortasında bu kadar pervasızca oradaki kardeşlerimize zulmetmeleri biraz da bizim dağınıklığımızdandır. Ama Müslüman halkların yaptığı her bir şeyi biz değerli buluyoruz. Uzun süredir çağrılarda bulunduk. Dedik ki; eğer çok şey yapamıyorsanız diplomat kılıklı siyonistleri ülkeden kovun. Kendi elçilerinizi çağırın. Ama yapabilseniz bütün ilişkileri kesin daha iyi. Tel Aviv´deki elçinin çağrılması iyi bir yönde atılmış bir adımdır. Biz diyoruz ki; Türkiye´de ki ABD üsleri kapatılmalıdır. ABD Türkiye´ye hiçbir zaman dost olmamıştır. Gazze´ye destek namına ne yapabiliyorsanız değerlidir. Ancak, lütfen destek namına yaptığınız şeylerde işi, dikkatleri Gazze´deki mezalimden başka noktalara, gündemi değiştirecek yerlere çekmeyin. İncirlik´in, Kürecik´in kapatılması çok haklı bir taleptir. Fakat bunları yaparken gündemi Gazze´den başka bir yere çekecek davranışlar koymayın. Hükümetten ve Sayın Cumhurbaşkanından açıklamalar geldi; `Biz Uluslararası Ceza Mahkemesi´nde bu suçların yargılanması için çaba sarf edeceğiz´. Güzel, Allah kolaylık versin, yolunuzu açık etsin. Allah´ın izniyle siyonist seviciler bu memlekette, bu aziz milletten asla yüz bulmadılar, bundan sonrada bulamayacaklar" dedi.