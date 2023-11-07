Diyarbakır'da 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi DİYARBAKIR'ınLiceilçesi kırsalında 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin 250 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ınLiceilçesi kırsalında 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin 250 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya çıkarmak için Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 ayrı noktada yapılan aramada 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin 250 kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 1 uzun namlulu tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Kenevir ile skunklar numune alınarak imha edildi.