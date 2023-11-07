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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        DİYARBAKIR´ınEğil ilçesinde TIR, traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3´ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:20
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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        DİYARBAKIR´ınEğil ilçesinde TIR, traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3´ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Eğil kara yolu Dere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serkan O. idaresindeki 63 ABF 650 plakalı TIR ile Abdurrahim Laçin idaresindeki 21 HC 249 plakalı traktör ve Mehmet Selim P. idaresindeki 07 ASD 857 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde traktör sürücüsü Abdurrahim Laçin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Laçin´in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, yaralı diğer 2 sürücü ve otomobildeki Fatma P. ile çocukları Yağmur, Zehra ve Berat P., ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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