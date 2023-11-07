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        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 369 oldu

        DİYARBAKIR'da,HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul´da 1993 yılında 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Rafet Ekinci için gelen annesi Gülistan Ekinci ile birlikte 369'a çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:50
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        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 369 oldu
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        DİYARBAKIR'da,HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul´da 1993 yılında 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Rafet Ekinci için gelen annesi Gülistan Ekinci ile birlikte 369'a çıktı.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 527 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 47 aile, çocuklarına kavuştu. 1993'te inşaatlarda çalışmak için gittiği İstanbul´da 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Rafet Ekinci için, kızı Emine Can ile birlikte Batman´dan gelen Gülistan Ekinci ile HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 369 oldu.

        Ağabeyinden 30 yıldır haber alamadıklarını belirten Emine Can, "Ağabeyimi geri istiyorum. Terör örgütünü lanetliyoruz. Hiçbir genç, hiçbir çocuk artık kandırılmasın. Lütfen bitsin bu dava artık. Kimsenin çocuğu kandırılmasın, gitmesin. Terör örgütünü lanetliyorum ben. Ben ağabeyimi geri istiyorum. Yıllardır onun hasretini çekiyoruz. Ne hakkınız var, bu çocukları artık kandırmayın. Ağabey eğer bizi duyuyorsan geri dön. Hepimiz seni seviyoruz. Ne olur geri dön" dedi.

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