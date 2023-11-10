Diyarbakır´da minik öğrencilere yapay zeka ile Atatürk sürprizi DİYARBAKIR´dafotoğrafçı Adem Ulusoy (35) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla, öğrencilerin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer alacak şekilde bir araya getirdi. Ailelerinden ve okulda öğretmenlerinden Atatürk´ü öğrenen minik öğrencilere, sürpriz yapılarak ders gördükleri sınıfta Ulu Önder ile aynı karedeki fotoğrafları gösterildi.

DİYARBAKIR´dafotoğrafçı Adem Ulusoy (35) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla, öğrencilerin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer alacak şekilde bir araya getirdi. Ailelerinden ve okulda öğretmenlerinden Atatürk´ü öğrenen minik öğrencilere, sürpriz yapılarak ders gördükleri sınıfta Ulu Önder ile aynı karedeki fotoğrafları gösterildi.

Diyarbakır´da fotoğrafçı Adem Ulusoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla, ilkokul öğrencilerinin fotoğraflarının yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer almasını sağlayan proje hazırladı. Ulusoy, Kayapınar ilçesindeki özel bir okulun yönetimi ve öğrencilerin ailelerinden onay alarak, 21 çocuğun fotoğrafını, yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile bir araya getirdi. Ailelerinden, okuldan ve kitaplardan Atatürk´ü öğrenen minik öğrencilere, sürpriz yapılarak ders gördükleri sınıfta ilk kez Ulu Önder ile aynı karedeki fotoğrafları gösterildi. Çocukların Atatürk ile fotoğraflarını gördükleri andaki şaşkınlık ve mutluluk kameraya yansıdı.

`FİZİKEN OLMASA DA ATATÜRK´LE YAN YANA GELME FIRSATINI ÜRETMEK İSTEDİM´

Fotoğrafçı Adem Ulusoy, Mustafa Kemal Atatürk´ün 10 Kasım 1938´de Türk halkının arasından sadece bedenen ayrıldığını ifade ederek, "Onun bize bıraktığı mirası yüceltmek adına ne yapabilirim, diye düşündüm ve çocuklarımızın fiziken olmasa da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana gelme fırsatını üretmek istedim. Atatürk bize en büyük miras olarak ilim ve fenni bırakmıştır. İnternette 2023 yılının en çok aranan kelimesine bakıldığı zaman yapay zeka teknolojisini görüyoruz. Yapay zekanın olumlu yönlerini kullandırmak ve çocuklarımızı yapay zeka ile tanıştırmak adına Mustafa Kemal Atatürk´ü ve çocuklarımızı yan yana getirerek 10 Kasım 1938 gününe özel Atatürk´ümüzü anmak istedim" dedi.

`ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ ATATÜRK´LE GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDILAR´

Sınıf öğretmeni Şahin Demirel ise "Çocuklar Atatürk´ü anarken onlara bir hatıra olacak. Öğrenciler kendilerini Atatürk´le görünce çok şaşırdılar. Günün teknolojisiyle bu tür programları kullanarak çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bize çok güzel destek oldu. Biz Atatürk´ün neler yaptığını, bizim için ne tür fedakarlıklar yaptığını çocuklarımıza anlattık. Onlar henüz ilkokul düzeyinde olduğu için bazı şeyleri çok kavrama durumunda değiller. Bizler ancak onlara bizim için neler yaptığını, büyük iyilikleri ve en büyük mucizesi olan Cumhuriyet´i anlattık. Ben de kendimi Atatürk´le birlikte görünce çok şaşırdım. Böyle güzel fotoğraf beklemiyordum. Çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Çocuklar da ilk kez gördükleri fotoğraflara çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.