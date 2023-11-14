Diyarbakır´da konteyner kentteki yangında 2 konteyner hasar gördü
DİYARBAKIR´ın Kayapınarilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 konteynerde hasar oluştu.
DİYARBAKIR´ın Kayapınarilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 konteynerde hasar oluştu.
Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte çıktı. Depremzedelerin kaldığı bir konteynerde, içinde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikteki konteynere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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