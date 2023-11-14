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        Diyarbakır´da otomobil manda sürücüne çarptı: 2 yaralı

        DİYARBAKIR´ınSilvan ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde blunan 2 kişi yaralanırken 3 manda öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:20
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        Diyarbakır´da otomobil manda sürücüne çarptı: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR´ınSilvan ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde blunan 2 kişi yaralanırken 3 manda öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Karacalar Köyü yolunda meydana geldi. M.K. idaresindeki 72 DC 867 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki İ.Ç. yaralanırken, 3 manda öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen mandalar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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