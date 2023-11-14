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        Sokakta keşfettiği öğrencisi gibi kendi de judoda Balkan şampiyonu oldu

        DİYARBAKIR´dayetenekli öğrencileri spora kazandırmak için kırsal mahalleleri, köy okullarını ve Kuran kurslarını gezen judo antrenörü Selman Süren´in, bu yıl Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na gönderdiği öğrencileri İbrahim Halil Kadak 1´inci, Mikail Göktekin 5'inci, Mehmet Çınar da 7'nci oldu. Kendisi de Kuzey Makedonya´nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası´na katılan Süren, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:50
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        Sokakta keşfettiği öğrencisi gibi kendi de judoda Balkan şampiyonu oldu
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        DİYARBAKIR´dayetenekli öğrencileri spora kazandırmak için kırsal mahalleleri, köy okullarını ve Kuran kurslarını gezen judo antrenörü Selman Süren´in, bu yıl Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na gönderdiği öğrencileri İbrahim Halil Kadak 1´inci, Mikail Göktekin 5'inci, Mehmet Çınar da 7'nci oldu. Kendisi de Kuzey Makedonya´nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası´na katılan Süren, şampiyon oldu.

        Yetenekli öğrencileri spora kazandırmak için kırsal mahalleleri, köy okullarını ve Kuran kurslarını gezen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli judo antrenörü ve Milli sporcu Selman Süren´in keşfederek judoya kazandırdığı öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok madalya aldı. Süren´in Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na gönderdiği öğrencilerinden İbrahim Halil Kadak 1´inci, Mikail Göktekin 5'inci, Mehmet Çınar da 7'nci oldu. Süren de 27-29 Ekim tarihleri arasında Kuzey Makedonya´nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası´nda 90 kilogramda yarıştığı 30 kişi arasında birinci olup altın madalya kazandı. 

        Önümüzdeki yıl dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirten Süren, "Ulusal ve uluslararası judo branşında birçok madalya aldık. Köy okullarında, mahalle aralarında, Kuran kurslarına gidip öğrencileri judoya sevdirmeye çalışıyoruz. Sevdirdiğimiz çocukların hayatlarını uluslararası platformda başarıya ulaştırmak için yönlendiriyoruz. Daha önceden de uluslararası judo branşlarında çok sayıda derecemiz var. Ben 27-29 Ekim´de Kuzey Makedonya´nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası´nda birinci oldum ve altın madalya kazandım. Buda benim ve öğrencilerim için güzel oldu. Bir sonraki rotamız 2024´te Nisan ayında düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hak kazandım. İnşallah dünya şampiyonasında da birinci olup madalya alıp hem Diyarbakır´ hem de ülkemizi gururlandırırım" dedi.

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