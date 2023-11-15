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        Atatürk´ün Diyarbakır´a gelişinin 86´ncı yıl dönümü kutlandı

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 86'ıncı yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:50
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        Atatürk´ün Diyarbakır´a gelişinin 86´ncı yıl dönümü kutlandı
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        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 86'ıncı yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

        Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 15 Kasım 1937'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretin 86'ncı yıl dönümü, Yenişehir Kaymakamlığı´nca Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Yenişehir Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 7´nci Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Burak Şengül, Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Şahin Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı, halk oyunları oynanıp şiirler okundu. Kaymakam Asım Solak, trenden inen gazilerin kendisine takdim ettiği Türk bayrağını teslim alarak, öpüp alnına koydu. Diyarbakırlıların Atatürk´e fahri hemşerilik unvanını da verdiğini belirten Kaymakam Solak, "Ticaret, kültür ve medeniyet şehri olan Diyarbakır'ın birçok devlet büyüğünü, şairi, gezgini ve farklı medeniyetlerden birçok önemli insanı misafir etmiştir. Bu misafirlerden biri de Diyarbakır ile arasında kurulan gönül bağından ötürü şehrin insanları tarafından fahri hemşerilik verilerek ev sahibi olarak görülen Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

        ATATÜRK´ÜN DİYARBAKIR´DAKİ SÖZLERİNİ ANIMSATTI

        Konuşmasında Atatürk´ün Diyarbakır´daki sözlerini anımsatan Kaymakam Solak, "Atatürk, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına gönülden bir muhabbetle bağlı olduğunu her ortamda belirtmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatından tam bir yıl önce 15 Kasım 1937'de de şu an bulunduğumuz Diyarbakır garına teşrif etmiş, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da halk tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileri arasında karşılanmıştır. Yıllar süren milli mücadele döneminde yüzlerce şehit ve gazi verme pahasına atasını yalnız bırakmayan Diyarbakır halkı, Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyeti göstermiş, 15 Kasım 1937 tarihinde bu büyük komutan ve eşsiz devlet adamını ağırlama lütfuna ermiştir. Atatürk, 86 yıl önce bugün, Halk Evi´nde yaptığı konuşmada, Diyarbakır halkına şu sözlerle seslenmiştir; `20 yıl sonra tekrar Diyarbakır´da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve modern bir binası içinde, beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda, duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu kaydetmekle bahtiyarım.´ Bu sözlerle atamızın takdirlerine mazhar olan Diyarbakırlılar, kendisine minnettardır, yürekten bağlıdır. Diyarbakır halkı, ilke ve inkılaplarının takipçisi, kurduğunuz Cumhuriyet´in fertleri olarak çağdaş ve müreffeh bir Türkiye için el ele, gönül gönüledir" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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