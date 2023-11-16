Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanıklar: Tehdit edildik

        DİYARBAKIR'da,bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobile açılan ateşle Garibe (46) ve kızı Nayime Dağ'ın (18) öldüğü olaya ilişkin, 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz 5 sanık, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci duruşmaya çıktı. Mahkemede dinlenen 3 görgü tanığından Ş.B., "Karacadağ bölgesinde herkes olayın kimin tarafından yapıldığını bilmektedir. Ben söylemiştim, burnum kanasa dahi sorumlusu sanıklardır. Sürekli tehdit ediyorlar" dedi. Mahkeme, 7 Aralık'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanıklar: Tehdit edildik
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da,bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobile açılan ateşle Garibe (46) ve kızı Nayime Dağ'ın (18) öldüğü olaya ilişkin, 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz 5 sanık, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci duruşmaya çıktı. Mahkemede dinlenen 3 görgü tanığından Ş.B., "Karacadağ bölgesinde herkes olayın kimin tarafından yapıldığını bilmektedir. Ben söylemiştim, burnum kanasa dahi sorumlusu sanıklardır. Sürekli tehdit ediyorlar" dedi. Mahkeme, 7 Aralık'a ertelendi.

        Olay, 3 Mayıs 2022'de akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde olduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, adli tıp kurumundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınıp Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olaydan ölü gibi yaparak kurtulduğunu anlatan Abdurrahman Dağ ile Songül Dağ Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Mahir Dağ ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışmalarda Abdullatif Fırat (31), Kadri Fırat (55), Emrah Hubel (31) ve Sedat Botan (44) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        ANNE İÇ KANAMA, KIZI KAFATASI KIRIĞI VE BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞ

        Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede sanıklar Abdullatif Fırat, Kadri Fırat, Emrah Hubel ve Sedat Botan'a 'Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, çocuğu kasten öldürmek, mala zarar verme' suçundan; tutuksuz sanık Mehmet Emin Hubel (46) için ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme, çocuğu kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından ceza verilmesi yer aldı. İddianamede sanıkların ve saldırıda yaralı olarak kurtulan kişilerin farklı tarihlerde ifadelerinin alındığı görüldü. Sanıkların, çelişkili ifadelerinin olduğuna yer verilen iddianamede, ayrıca otopsi raporunda Garibe Dağ'ın ölümünün ateşli silah yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu, Nayime Dağ'ın ise ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kemiği kırığıyla birlikte büyük damar yaralanması, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca olay yerinde kullanılan ve ele geçirilemeyen uzun namlulu silahlara ait birçok mermi kovanı ele geçirildiği ifade edildi.

        MAHKEMEDE 3 TANIK DİNLENDİ

        Diyarbakır Adliyesi'nde 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullatif Fırat ve Kadri Fırat katıldı, tutuklu sanıklar Emrah Hubel ile Sedat Botan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; tutuksuz sanık Mehmet Emin Hubel, olayda yaralı kurtulan Abdurahman Dağ, kızı Songül Dağ, tanıklar H.K., Ş.B. ile S.Ç. de katıldı. Sanıkların savunmasının ardından konuşan tanıklardan S.Ç., Abdurrahman Dağ ile husumeti olmadığını olayla ilgili olarak karakolda verdiği ifade sonrası tehdit edildiğini söyledi. Tanık H.K. ise Abdurrahman Dağ'ın amcası olduğunu ancak babası Adem Dağ ile konuşmadıklarını belirterek, "Kadri Fırat sürekli babamın yanına gelerek Abdurrahman yüzünden oğlum tutuklandı, çocuklarımın başına ne geldiyse Abdurrahman'ın başına da olay gelecek. Olaydan sonraki gün hastanedeyken Sedat Botan'ı rapor için getirmişlerdi. Abdurrahman Dağ'ın oğlu Abdulhakim Dağ'a ve bize doğru bağırarak başınıza gelenler azdır daha göreceksiniz diye bağırdı" dedi.

        'KÖYDE OLAYI HERKES BİLİYOR'

        Tanık Ş.B. de olayın bilindiğini ifade ederek, "Karacadağ bölgesinde herkes olayın kimin tarafından yapıldığını bilmektedir. Ben kollukta ifade verirken de söylemiştim, burnum kanasa dahi sorumlusu sanıklardır. Sürekli tehdit ediyorlar. Köyde olayı herkes biliyor. Firarda şahıslar olması nedeniyle kimse korkudan ifade veremiyor" diye konuştu.

        Verilen aranın ardından mahkeme, tutuklu sanıklardan Abdullatif Fırat, Kadri Fırat, Emrah Hubel ve Sedat Botan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bir sonraki mahkemenin 7 Aralık'ta olmasına ve diğer tanıkların dinlenmesi ile eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
        DBB Türk Müziği Topluluğu yeni seslerini arıyor
        DBB Türk Müziği Topluluğu yeni seslerini arıyor
        Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor
        Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor
        Diyarbakır'da tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Diyarbakır'da tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı ya...
        Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı ya...